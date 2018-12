Diego Buonanotte: "Nos merecemos el título"

Por segunda vez desde que llegó a la UC, Diego Buonanotte gritó campeón en Temuco tras la victoria por 2-1.

El argentino, consultado por las razones que llevaron a su elenco a la copa, comentó que "a ratos jugamos bien y en otros no. En una temporada larga es difícil mantener el juego, metimos y ganamos colgados del travesaño cuando tuvimos que hacerlo y nos merecemos el título".

Respecto a todo lo que ha vivido en San Carlos de Apoquindo, el formado en River apuntó que "se me había hecho difícil encontrar un lugar, este club me devolvió la motivación. Recuerdo perfectamente cuando me llamaron el "Tati" con Salas, gracias a ellos estoy acá. Queremos seguir creciendo en torneos internacionales".

De todos modos, el volante le puso un manto de duda a su continuidad. "Hay Buonanotte hasta junio, después veremos qué pasa", cerró.