Diego Buonanotte descartó su partida de Universidad Católica: 'Estoy muy cómodo en este club'

Diego Buonanotte volvió a ser titular en Universidad Católica tras una lesión que lo marginó de los primeros dos duelos del Torneo de Verano Fox Sports.

El delantero argentino aseguró que intentó retornar a las canchas lo antes posible pese a su lesión. "Intenté recuperarme lo antes posible. No me gusta no entrenar, es mi forma de ser. Traté de acelerar los tiempos y de a poco se irá quitando el dolor".

Buonanotte además descartó la posibilidad de partir a Alianza Lima y confesó estar muy cómodo en el cuadro cruzado. "Trato de no enfocarme en lo que se dice. Estoy muy cómodo en este club. Trato de no pensar mucho en lo que va a venir. Después se verá y cada uno tendrá que tomar la decisión que corresponda".

Con la victoria conseguida ante Unión Española, el elenco dirigido por Gustavo Quinteros se clasificó a la final del torneo viñamarino y se medirá en la final ante Everton de Viña del Mar el día sábado a las 19:05 horas.