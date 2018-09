Diego Buonanotte dedica emotivo mensaje a su padre fallecido

Un sentido mensaje publicó el volante de Universidad Católica, Diego Buonanotte, con respecto al fallecimiento de su padre.



En Instagram, el Enano aprovechó de agradecer los mensajes de cariño de los hinchas, así como también de dedicar varias palabras a su progenitor.



"Llegó uno de los momentos más tristes de mi vida y nunca pensé que podía ser tan rápido. Tengo que agradecerte pa (SIC) porque todo lo que soy te lo debo. Me quedan los mejores recuerdos de los momentos compartidos. Me quedan tus anécdotas y tus frases y me queda la tranquilidad de saber que te fuiste sabiendo todo lo que te quiero y lo que voy a extrañarte", dijo.



Buonanotte cerró con una linda reflexión, manifestando que "puedes cerrar tus ojos y pedir porque vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado…puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda; o puedes hacer lo que a él le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir".