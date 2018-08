Díaz: "Venir a Racing me dará la opción de volver a la Roja"

AS Chile

Marcelo Díaz tardó solo dos entrenamientos en ganarse un cupo en la citación de Racing para enfrentar a River Plate por Copa Libertadores. Y el volante está feliz. "Me encuentro en un momento muy pleno de mi vida", adelantó en conversación con Fox Sports.

"Llego en un buen momento porque estaba jugando en México. Hice pretemporada, así que solamente me debo adaptar al fútbol argentino. Tengo que ponerme en buenas condiciones y darle para adelante", agregó antes del encuentro en que irá a la banca.

El volante, además, explicó uno de los grandes motivos que lo llevaron a fichar en Argentina: "El venir a un club tan grande me generará la posibilidad de volver a la Selección, si es que tengo un buen rendimiento", apuntó. "Hay que preguntarle a (Juan Antonio) Pizzi por qué me dejó fuera de la última nómina. Todo cambió ahora y esto me servirá para dar el salto nuevamente", dijo.

También se refirió brevemente a la llegada de Arturo Vidal a Barcelona: "Bien que se haya ido para allá. Es un gran salto en su carrera y lo felicito".

Otras frases:

Relación con Eduardo Coudet: "Había intentado llevarme a todos los equipos que dirigió. No se había podido dar, pero esta vez fue posible por lo que representa el club y por lo que se están jugando"

Características: "Soy un jugador muy sacrificado. Trataré de dar lo mejor de mi, en los partidos y entrenamientos. Trataré de poner palabra en el vestuario, si es necesario. Estoy muy ilusionado en esta etapa."

Fracaso de Argentina: "Yo creo que Sampaoli estaba muy influenciado"