Díaz por mensaje en Instagram: 'Escribo lo que siento y pienso sin dirigirme a alguien o algo'

Un particular mensaje del volante chileno Marcelo Díaz en su cuenta de Instagram llamó la atención de los medios y el medio futbolístico nacional, debido a que se dio sólo días después de que nuevamene quedara fuera de la nómina de la Roja.

"En mi vida he cometido muchos errores, me he caído muchas veces y me he vuelto a poner de pie con más fuerza, prefiero equivocarme nuevamente que dejar de intentarlo, no le tengo miedo al fracaso ni a la muerte, la vida es larga y muy dura como para dejarse vencer, seguramente habrán muchos obstáculos en el camino pero nada puede detener a una mente poderosa, tengo absolutamente claro que todo da vuelta, que puede llover y nevar pero que siempre sale el sol, he decidido seguir con la frente en alto mirando hacia el horizonte con el fin de "intentar" ser un ejemplo dentro de mi imperfección. "Caer está permitido, levantarse es una obligación", fue la sentida publicación que el volante de Racing escribió en la red social.

Pero después de aquel peculiar mensaje, el propio volante salió a aclarar que sólo se trataba de un pensamiento personal y no de un tema ligado a la selección chilena.

"Escribo lo que siento y pienso sin dirigirme a alguien o algo. Sólo hablo de mí....se entiende", lanzó tajántemente el mediocampista.