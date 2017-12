Diario argentino asegura que Sampaoli protagonizó más incidentes en Casilda

La polémica por el momento de furia de Jorge Sampaoli en Casilda parece no haber llegado a su fin. Según el diario La Nación de Argentina, el ex DT de la Roja protagonizó más incidentes que no se alcanzaron a ver en el video difundido en los últimos días.



"Intento de agresión a una funcionaria, agravio a distintos agentes de tránsito y un pedido en malos términos para que le devuelvan la licencia de conducir al preparador físico Jorge Desio", fueron algunos de los sucesos de aquella noche, según LN.



¡Boludo, ganás 100 pesos por mes, gil!", no habría sido el único insulto de Sampaoli, ya que gente de la policía le informó al periódico trasandino que el estratega habría increpado a otro agente: ¿Qué me mirás, gato, vigilante?".



Otro incidente que ocurrió tras el matrimonio de la hija del DT, fue cuando le retuvieron la licencia de conducir al preparador físico de la Albiceleste, Jorge Desio, por arrojar 0,85 (0,50 es lo permitido) en el control de alcoholemia.



La versión del medio argentino asegura que Sampaoli volvió a escena al ver cómo le retenían el documento a su colaborador y empezó a recriminarle: "¡Devolvéle la licencia a Jorge".



"Puedo dar fe de todo lo sucedido porque varias de las personas que estuvieron trabajando en el control de tránsito me lo contaron", explicó Walter Britos, Secretario General del Sindicato de Municipales de Casilda.