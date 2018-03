Detienen a ex seleccionado sub 20 tras robar en local comercial

Hace pocas semanas atrás, Ronald Valladares, ex seleccionado sub 20 en el Mundial de Canadá, hacía noticia por reintegrarse al fútbol jugando por Colo Colito, y este sábado lo volvió a hacer, pero no precisamente por sus dotes en el arco, si no por verse envuelto en un hecho delictual que lo terminó dejando detenido.

"El fiscal Ávila encabeza control de detención de 3 sujetos por robo a local comercial. Uno de ellos es el ex seleccionado nacional Ronald Valladares", informó la fiscalía del Maule para esclarecer lo sucedido.

El guardameta, que se dio el lujo de jugar junto a Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel, fue sorprendido robando teléfonos celulares por un monto avaluado en 35 millones de pesos.