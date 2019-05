Detienen a dos ingleses por la publicación de imágenes del cuerpo de Emiliano Sala

En el Reino Unido se desarrolla una investigación por la publicación en redes sociales de imágenes del cuerpo del fallecido futbolista argentino Emiliano Sala. La indagación permitió que dos personas fueran detenidas por la policía del condado de Wiltshire.

Se supone que las fotografías fueron captadas en la morgue de Holly Tree Lodge, en la ciudad de Bournemouth (condado de Dorset). Los arrestos corresponden al de una mujer de 48 años en Corsham y al de un hombre de 62 años en Calne.

Ambos fueron capturados como sospechosos de acceso no autorizado a material informático y comunicaciones maliciosas. La policía informó que "no hay evidencia de que ambas personas hayan allanado la morgue, y no hay evidencia que sugiera que cualquier miembro del personal de la morgue" haya participado en los delitos.