Detenido por caso de abuso sexual a menores: "Le llevaba jugadores de All Boys a Fort"

El escándalo por corrupción de menores sigue sumando más antecedentes, luego de la detención de Leonardo Cohen Arazi, relacionista público detenido por el caso.



Dentro de los últimos detalles que han surgido están sus declaraciones dadas en el programa Intrusos en el Espectáculo en 2010, cuando comentó que él le llevaba jugadores a Ricardo Fort, fallecido personaje vinculado al mundo de la farándula trasandina.



"Estuvo con varios jugadores de fútbol a los que me hizo pagarles en Esperanto (un exlocal bailable en Palermo). Y ya daré los nombres, pero eran de las inferiores de All Boys", comentó en dicha ocasión.



Extrañamente, dichas palabras no tuvieron mayor repercusión en su momento, pero fueron recogidas actualmente por María Soledad Garibaldi, fiscal del caso que repercute a Independiente y River Plate, como una prueba en contra de Cohen Arazi.