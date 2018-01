Desde Ecuador aseguran que Barcelona de Guayaquil no estará en la Noche Alba

Otro problema más se suma a la versión 2018 de la Noche Alba, ya que según informaciones extraoficiales, Barcelona de Guayaquil, rival de Colo Colo para dicha jornada, no viajará a la cita, por problemas en su vuelo.



Según informó la periodista de CRE Satelital de Ecuador, Leonela Magallanes, el inconveniente surgió porque el vuelo chárter que se ofreció no cuenta con los permisos necesarios, por lo que se canceló el viaje.



De parte de Barcelona comentaron que no habrá ningún comunicado oficial, puesto que presumen que es tarea de Colo Colo comunicar la decisión del club.



Por su parte, en el Cacique no se han referido de momento por la situación, que complica la operación de los albos.