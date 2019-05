Desde Colombia aseguran que Matías Fernández no cumplirá su contrato con Junior

A pesar de que arribó a comienzos de año y con una importante expectación, parece ser que Matías Fernández no seguirá en las filas de Junior de Barranquilla.



La información proviene desde Colombia, en donde el medio Habla Deportes Radio señaló que el formado en Colo Colo "no cumpliría su contrato de un año" con el club.



Recordemos que Fernández firmó un vínculo hasta el 31 de diciembre de 2019, pero su nivel ha estado lejos de lo esperado.



De esta forma, no sería raro que el mediocampista emigre en junio próximo y esté en la órbita de diversos clubes del continente.

