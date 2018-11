Derrick Rose se destapa con su mejor versión: 50 puntos ante Utah Jazz

Minnesota Timberwolves protagonizó uno de los partidos más vibrantes de la fecha de la NBA, tras batir por 128-125 a una de las escuadras más poderosas defensivamente, Utah Jazz.

El conjunto de Minneapolis tuvo como gran figura a un descollante Derrick Rose, quien se destapó con 50 puntos e hizo vibrar el U.S. Bank Stadium con una nueva marca personal de anotaciones a sus 30 años.

En los 41 minutos que estuvo en cancha, el base encestó 19 de 31 tiros de campo, capturó cuatro rebotes y repartió seis asistencias.Además, marcó los dos tiros libres decisivos que sentenciaron la victoria a 13,8 segundos del final.

Tras el pitazo final, Rose terminó entre lágrimas y consolado por sus compañeros. En redes sociales, incluso recibió los elogios de Stephen Curry y LeBron James.

D-Rose in tears as he leaves the floor 🙏



50 points. pic.twitter.com/cEDUQB50yi