Deportes Valdivia denunciará a técnico de Los Leones por graves insultos contra su DT

Tras la victoria de Los Leones de Quilpué sobre Deportes Valdivia, en el tercer partido de la final de la Liga Nacional de Básquetbol, se formó un tenso enfrentamiento entre los entrenadores de ambos equipos que está lejos de acabar.

Cuando el DT de Valdivia, Juan Manuel Córdoba, comentaba lo sucedido a los micrófonos de ADN Deportes volvió a enfrentarse con Claudio Jorquera, adiestrador de Los Leones.

"Jorquera me insultó delante de todo el mundo", decía el estratego, justo cuando se volvió a topar con su par y lo encaró para que repitiera lo le había dicho. "Por qué no me insultás ahora", le lanzó.

Tras ello, su colega no dudó en aceptar el desafío. "Te dije drogadicto y la conchetumadre".

Después de lo anterior siguieron los coletazos tras lo sucedido y el asunto podría resolverse de una forma que nadie hubiese pensado: Será denunciado al tribunal de la liga.

"Un tema es insultar y más grave aún lo que dijo el entrenador de Los Leones. No nos gusta caer a nosotros en esto, porque es básquetbol, pero lo que dijo Jorquera es demasiado grave y lo denunciaremos a la brevedad", sostuvo el presidente del cuadro valdiviano.

En esa línea, el técnico del mismo club indicó: "No quiero que se empañe esta fiesta del básquetbol. Iniciaré acciones legales por lo que esto merece. Es una acusación muy grave contra una persona que trabaja en esto hace 25 años, que ha sacado generaciones. Me ha difamado y ahora él tendrá que responder".

Por su parte, el técnico de Los Leones no dudó en ofrecer disculpas. "Creo que ayer yo cometí un error importante. La serie no se merece esto y ofrezco disculpas por lo que hice, porque no corresponde. En algún momento podré hablar con Manuel, pero creo que hay que hacerlo con la prensa también".

Habrá que esperar los próximos días para ver como termina este drama que se tomó el básquetbol chileno.