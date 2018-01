Denunciante asegura tener pruebas de las agresiones de dos jugadores de Boca Juniors

Una denuncia de violencia de género complica a dos futbolistas de Boca Juniors. Se trata de los volantes colombianos Wilmar Barrios y Edwin Cardona, quienes enfrentan una acusación judicial por supuestamente maltratar a dos jóvenes argentinas.

Cinthia Jiménez conversó telefónicamente con el Canal C5N y aseguró que "no fui violada ni fui abusada ni nada de eso. Sí fui maltratada, fui golpeada, sí. Y tengo las pruebas y los audios. Eso se va a ver con el tiempo y cuando la jueza lo ordene".

La mujer -quien es madre dos pequeñas- agregó que "en ningún momento denuncié abuso sexual, ni violación. Lo único que fui a denunciar fueron malos tratos. Los audios que tengo son pidiéndome disculpas por los maltratos".





Jiménez dijo sobre la otra mujer Katherine Alayo que es bailarina, pero que "no me incumbe y no voy a opinar de lo que ella dijo o declaró" y agregó que "en ningún momento quisimos hacer un arreglo de plata, de prostitutas ni bailarinas".

El presidente de los Xeneizes, Daniel Angelici, y el técnico de Boca, Guillermo Barros-Schelotto, decidieron restar de una serie de partidos amistosos a los jugadores y evalúan si habrá o no sanciones por lo ocurrido en su día libre.

Barrios y Cardona también deben enfrentar lo ocurrido en su país, porque el entrenador de la Selección de Colombia, José Pekerman, está preocupado por lo sucedido a cinco meses de Rusia 2018. El DT incluso les pidió no hablar más con los medios.