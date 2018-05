Delgado y posible regreso a Colo Colo "Siempre va a estar el deseo porque es el club de mis amores"

El delantero del Tondela de Portugal, Juan Delgado, habló con ADN sobre un eventual retorno a Colo Colo, opción que se ha especulado mucho estos días en diversos medios del comunicación.

Sobre aquello, el ariete sostuvo que "la verdad que me he informado de los rumores, pero al final mi destino no lo sé todavia, ya que en estos momentos estoy enfocado en mi carrera en el club, aunque siempre va a estar el deseo y las ganas de regresar a Colo Colo, porque es el club de mis amores y eso no va a cambiar nunca".

En esa misma línea, agregó: "Que esté Tito (Héctor Tapia), el cuerpo técnico y los jugadores que hay en Colo Colo, le da un plus extra al deseo y seducción que pueda tener por el club. Siempre va a estar ese cariño, deseo y amor por el equipo, porque es mi casa y donde yo hice mis primeros pasos".

Consultado sobre si le ilusiona retornar al país para tener opciones de ser citado por Reinaldo Rueda a la selección, el delantero indicó: "No sé si variaría mucho jugar en Chile respecto de donde lo estoy haciendo ahora, aunque la selección me ilusiona, sobre todo por la nueva camada de futbolistas que están llamando".

Si te llama hoy Tapia y te ofrece un buen contrato ¿ te vendrías? "Responder eso ahora es muy difícil. Yo siempre voy a querer volver al club por el tema emocional, pero no podría dar una respuesta ahora, poque hay otros factores que también influyen", cerró Delgado.