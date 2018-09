Delantero del Stoke City tuvo tres hijos con tres mujeres distintas en solo seis semanas

El delantero Saido Berahino del Stoke City se encuentra en boca de todo el mundo en Inglaterra, y no precisamente por cuajar una actuación extraordinaria en el terreno de juego, si no más bien por su vida amorosa, la cual dejó a todos sorprendidos.

El ariete está siendo acusado de haber tenido tres hijos con tres mujeres distintas en tan solo seis semanas.

Según indica el medio The Sun, dos de estos lactantes los ha tenido precisamente con su exprometida y con una modelo con la cual le fue infiel. En ambos casos, el jugador figura en los certificados de nacimiento como el padre de las criaturas.

Además de esto, Berahino también tuvo otro fijo el pasado 15 de julio con una enfermera de nacionalidad africana de la que es amigo desde la infancia.

En este caso, el ariete no aparece en la partida de nacimiento de este tercer bebé, pero se encuentra negociando con la mujer, asegura el medio citado con anterioridad.

Stoke footballer Saido Berahino 'had three babies by three women... in just six weeks' https://t.co/x54h6Hw1Er