Delantero de River se llevó todos los aplausos por gol a lo Maradona

El hombre del momento en el fútbol argentino es el delantero de River Plate Ignacio Scocco, después su gol “maradoniano” en la victoria de los millonarios ante Olimpo de Bahía Blanca.

#TNTSports | Tremendo, espectacular, fantástico golazo de Nacho Scocco para el 2-0 de #River sobre #Olimpo. ¿El gol de la Superliga? pic.twitter.com/Vt7swp7quT — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 4, 2018

El jugador marcó dos tantos, pero el segundo quedará en la historia. En el minuto 82, tomó la pelota frontal al arco, a unos 25 metros, ligeramente cargado a la derecha, y desde ahí comenzó a eludir rivales a punta de gambetas hasta enfrentar la mismísimo arquero, al que también esquivó sin problemas para mandar la pelota al fondo de la red y recibir el aplauso de pie de todo el estadio Monumental.

"No es normal que se vean ese tipo de goles en el fútbol argentino donde, me parece a mí, es un fútbol de mucha fricción y contacto. No suele pasar que un jugador eluda haciendo un slalom a cuatro o cinco rivales, inclusive al arquero. Para mí fue una exquisitez, una obra de arte, en la cual él manifiesta todo su talento", dijo el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo.