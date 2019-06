Delantera de la Roja femenina pidió la salida del entrenador José Letelier

Otra de las figuras de la Roja femenina no quedó nada de conforme con las decisiones que tomó el estratego José Letelier durante el Mundial de Francia y terminó pidiendo su salida, sumándose al descontento que ya había evidenciado Christiane Endler.

Se trata de María José Rojas, quien en conversación con el CDF aseguró que "llegó el tiempo de que haya un cambio. Creo que el proceso del profe ya terminó. Necesitamos mejorar en otros aspectos para llegar al alto nivel".

En esa línea, aseguró que como equipo "no estamos conformes. Hubo cambios que se dieron muy tarde, no se aprovechó el plantel. Como dijo ella (Endler), la experiencia es muy importante. Es un descontento general del grupo".

Consultada sobre a qué se debió su alejamiento de la titularidad en partidos trascendentes del Mundial, lanzó: "él entrenador no fue profesional. Yo nunca tuve una respuesta de por qué estuve en la banca. Me felicitaban en los entrenamientos, y es frustrante saber que si lo haces tan bien, ¿por qué no estás jugando?".

Por último, Rojas tuvo palabras para el plantel nacional. "De mis compañeras yo no tengo nada que decir. Ellas entregaron todo y eso se rescata. Uno se siente tranquila", cerró.