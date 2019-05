Del Potro se mostró sorprendido por el juego que exhibió Jarry en Roland Garros

Pese a que Juan Martín del Potro terminó derrotando con comodidad a Nicolás Jarry en la primera ronda de Roland Garros, el argentino deijo haberse sorprendido por el juego que el chileno le plantó en la cancha Suzanne Lenglen.

"Me sorprendió porque nunca me había enfrentado con él. Fue todo difícil, más allá de su juego. Le pega muy fuerte y no te deja entrar en ritmo, pero en el segundo set me empecé a sentir mejor", sostuvoel trasandino sobre el nacional.

En esa línea, añadió que "Jarry puede dar que hablar en otros tipos de superficie más rápidas, ya que tiene el juego para eso. Le puede ir bien y tener un gran futuro".

Finalmente, el tenista argentino habló de cómo se sintió en la cancha y de lo que espera a futuro. "Soy consciente del estado en que me encuentro, sabemos que no hay que tener las expectativas muy altas, hay que cuidar la rodilla. Estoy un poco más viejo, más roto, así que voy poco a poco, disfrutando de jugar al tenis nuevamente", lanzó.

En la segunda ronda del torneo, Del Potro se medirá frente al japonés Yoshihito Nishioka.