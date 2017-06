Definida la programación de la primera fase de la Copa Chile

La ANFP dio a conocer la programación de la primera fase de la Copa Chile, torneo que arranca el próximo 9 de julio con el encuentro de Rangers y Universidad Católica, a disputarse a las 12:00 horas en el Fiscal de Talca.



Como se dijo en su momento cuando se revelaron las llaves, hay varios choques atractivos, como por ejemplo el clásico nortino entre Antofagasta y Cobreloa o el duelo que protagonizarán Iquique contra San Marcos de Arica.



Esta es la programación:



IDAS

09/07 12:00 Rangers vs Universidad Católica : Fiscal de Talca

09/07 15:30 Deportes La Serena vs Colo Colo: Por definir

09/07 15:30 Deportes Valdivia vs Huachipato: Parque Municipal

14/07 19:00 Barnechea vs Audax Italiano: Municipal de Barnechea

15/07 12:00 O'Higgins vs Santiago Morning: Por definir

15/07 15:00 Magallanes vs Curicó Unido: Municipal de San Bernardo

15/07 15:30 Cobresal vs Santiago Wanderers: El Cobre

15/07 16:00 Cobreloa vs Deportes Antofagasta: Zorros del Desierto

15/07 18:00 Puerto Montt vs Deportes Temuco: Chinquihue

15/07 20:45 Unión La Calera vs Palestino: Lucio Fariña

16/07 15:30 Ñublense vs Universidad de Chile: Nelson Oyarzún

16/07 15:30 Deportes Iberia vs Universidad de Concepción: Municipal de Los Ángeles

16/07 16:00 San Marcos de Arica vs Deportes Iquique: Carlos Dittborn

16/07 16:00 Deportes Copiapó vs San Luis: Nelson Rojas

16/07 18:00 Unión San Felipe vs Unión Española: Lucio Fariña

VUELTAS

15/07 15:00 Colo Colo vs Deportes La Serena: Monumental

15/07 15:00 Huachipato vs Deportes Valdivia: CAP

15/07 18:00 Universidad Católica vs Rangers: San Carlos de Apoquindo

21/07 19:30 Santiago Wanderers vs Cobresal: Elías Figueroa

22/07 12:00 Everton vs Coquimbo Unido: Sausalito

22/07 15:00 Deportes Temuco vs Puerto Montt: Germán Becker

22/07 15:00 Unión Española vs Unión San Felipe: Santa Laura

22/07 18:00 Curicó Unido vs Magallanes: Por definir

22/07 18:00 Universidad de Chile vs Ñublense: Nacional

22/07 18:30 Universidad de Concepción vs Deportes Iberia: Ester Roa

22/07 19:00 San Luis vs Deportes Copiapó: Lucio Fariña

22/07 20:00 Audax Italiano vs Barnechea: Bicentenario La Florida

23/07 12:00 Palestino vs Unión La Calera: La Cisterna

23/07 12:00 Santiago Morning vs O'Higgins: La Pintana

23/07 12:00 Deportes Iquique vs San Marcos de Arica: Cavancha

23/07 16:00 Deportes Antofagasta vs Cobreloa: Calvo y Bascuñán