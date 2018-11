Defensor de Costa Rica sobre duelo ante Chile: "Quiero aprender de Alexis y Vidal"

Jimmy Marín es uno de los jugadores que ha dado el cambio generacional en la selección de Costa Rica, siendo una de las promesas del fútbol de aquel país y actualmente brillando en el Herediano.

Desde la prensa tica aseguran que el defensor será de la partida ante la Roja en el amistoso de este viernes y mediante una entrevista, el futbolista aprovechó para analizar a fondo a la selección chilena.

¿Qué criterio tiene de Chile como rival? "Tiene jugadores como (Arturo) Vidal y Alexis (Sánchez) que admiro mucho, quiero aprender de ellos, son de los mejores del mundo. El viernes (en el partido) voy a verlos bien, a ver qué es lo que hacen dentro de la cancha para hacer lo mismo y estar al nivel de ellos", comenzó diciendo en conversación con Diario Extra.

¿Cuánto conoce de la selección de Chile? "La selección de Chile no fue al Mundial, pero ha ganado las últimas dos Copa América, siempre la he seguido, hay jugadores muy buenos, de gran calidad, que juegan en equipos muy importantes del mundo. Es una selección muy pesada, hay que estar bien atentos, no hay que cometer ningún error ante grandes jugadores", sostuvo Marín.

Chile está renovando a su equipo, no es el mismo plantel que ganó las Copa América. ¿Qué sensación le da? "Aunque Chile venga con un proceso nuevo, siempre es una selección muy difícil, muy fuerte, con grandes jugadores, hay que estar bien atentos, concentrados los 90 minutos, va a ser un partido intenso, de mucho coraje, hay que dar lo mejor de uno", manifestó.

Consultado sobre si tiene de referentes a alguien de la defensa chilena, indicó que "por ahí está Mauricio Isla, Gary Medel, también (Jean) Beausejour, que son jugadores de gran nivel, de mucha experiencia, son jugadores de gran coraje, hay que enfrentarlos bien y siempre estar atentos"

"Sabemos lo que han hecho en este proceso, por algo son jugadores que están en grandes clubes de Europa, son jugadores que siempre he seguido y admirado, espero aprender mucho de ellos", cerró sobre la Roja.