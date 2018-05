De Paul: "Queremos terminar la mitad de año de la mejor manera y seguir en la Copa Sudamericana"

El arquero de Universidad de Chile, Fernando de Paul, comentó que lo importante para la U en lo que viene es el poder cerrar de buena forma el semestre, logrando de paso el objetivo de continuar en la escena internacional.



"Lo principal es el rendimiento del equipo, porque no venimos de una racha buena y queremos terminar la mitad de año de la mejor manera y seguir en la Copa Sudamericana", sostuvo.



Acerca de su buen desempeño en los últimos encuentros, De Paul sostuvo que "lo personal queda un poco de lado y espero que Johnny (Herrera) se recupere. Uno nunca le desea una lesión a un compañero y sé que la pelea por el puesto es dura, pero me sirve para crecer".



En cuanto a la eventual partida de Matías Rodríguez y la posibilidad del arribo de Mauricio Isla, el arquero señaló que no ha escuchado nada, pero que entiende la ola de rumores.



"Cuando está por terminar el torneo se van a alumbrar muchos jugadores y es normal. Isla es un jugador que tiene una trayectoria muy importante, ha conseguido cosas importantes con la selección, pero más que eso no puedo opinar", afirmó.