De la Fuente tras el partido ante Puerto Montt: 'La embarramos, ahora hay que dar vuelta la llave'

La derrota de Colo Colo a manos de Deportes Puerto Montt en el partido de ida de la segunda fase de Copa Chile golpeó fuerte en el Estadio Monumental y las repercusiones se siguen generando, en especial pensando en el duelo de revancha que jugarán albos y delfines este jueves en Macul.

En ello, uno que salió a dar la cara en la previa de la revancha fue Ronald de la Fuente. El recuperado lateral de los albos comentó lo sucedido en el sur del país y aseveró que: "no nos sentimos cómodos. Fue una tarde de esas negras, intentamos y no nos salía nada. La derrota pasa por lo que no supimos hacer. Tengo la convicción que mañana damos vuelta el resultado", comentó en conferencia de prensa.

"La autocrítica es algo que está dentro de nosotros y sin duda que se comenta, se hizo una evaluación después del partido. Estamos conscientes de lo que pasó en Puerto Montt: Fue un mal partido, la embarramos, pero lo que tenemos en la cabeza es dar vuelta la llave", agregó.

Respecto a las críticas que han llegado por parte de los hinchas albos, quienes acusan que subestimaron al cuadro sureño, de la Fuente comentó que: "estoy muy en desacuerdo que miremos en menos a nuestro rival. Muy por el contrario. Me tocó enfrentar a un equipo grande estando en uno chico y si sé que la motivación es muy grande", cerró.