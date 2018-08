David Silva anunció su retiro de la selección española

David Silva puso fin a su etapa como jugador de la selección española y este lunes anunció su retiro a través de una carta.



El volante, de 32 años, deja la "Roja" luego de marcar 35 goles en 125 partidos, donde además obtuvo las Eurocopas 2008 y 2012, y el Mundial de Sudáfrica 2010.



"Sin duda es una de las elecciones más difíciles de mi carrera que comunico con agradecimiento y humildad (...) La selección me lo ha dado todo y me ha permitido crecer como jugador y como persona. Me voy feliz por todo lo conseguido", expresó el jugador del Manchester City.



El retiro de Silva se suma al de Andrés Iniesta y Gerard Piqué, quienes también anunciaron sus salidas tras la participación de la "Roja" en el Mundial de Rusia 2018.

🔴OFICIAL | David Silva pone fin a su etapa en la @SeFutbol #GraciasSilva🎩 pic.twitter.com/qMNx4Z4ig6 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 13, 2018