David Pizarro: Yo pensé que me iba a retirar en otro lugar y lo hago felizmente ahora en la U

David Pizarro se mostró emocionado tras el empate que logró la U contra Iquique, que a la postre significó que los laicos se despidieran del título.



Al respecto, dijo que "lamentablemente no pudimos doblegar una defensa férrea como la de Iquique y es una pena, porque teníamos la sensación de poder llevar esto hasta el final".



Con respecto a lo vivido frente a los Dragones Celestes, Pek reconoció que "no tuvimos la suerte que quizás en otras oportunidades tuvimos. Nos queda pelear por el segundo lugar que te da el acceso directo a Copa Libertadores".



En cuanto al retiro, Pizarro confesó que se va feliz, ya que "en su momento no estaba haciendo lo que yo pretendía cuando llegué a Chile".



"Quiero volver al puerto (de Valparaíso) por el tema social, como siempre ha sido. Estoy ligado por el tema social. Esto es fútbol, yo pensé que me iba a retirar en otro lugar y me retiro felizmente ahora en Universidad de Chile", dijo, agradeciendo lo vivido en el Romántico Viajero.



"La respuesta de hoy de la gente de la U, para mí es el mayor premio que me pueden dar", comentó.