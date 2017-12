David Pizarro tras renovar con la U: "Hay que ir a pelear la Libertadores"

David Pizarro renovó su vínculo con Universidad de Chile por un año más y continuará su carrera profesional hasta fines de 2018.



El "Fantasista" aseguró que es una "decisión familiar. Se toman en cuenta muchas situaciones y sobre todo porque acá me han tratado muy bien y eso requiere un compromiso mayor hacia el club y la gente".



"Hubiese sido una locura haber dejado escapar dentro del final de mi carrera una competición tan importante como es la Copa Libertadores", agregó en una entrevista con la página oficial de la U.



Respecto a la competición internacional, Pizarro señaló que la U debe ir en búsqueda de la Copa: "Hay que ir a competir y pelear esa Libertadores. No nos podemos conformar con pasar solamente una etapa, sino que hay que pelear con el convencimiento que requiere una institución tan grande como la U".



Además, indicó que espera estar físicamente pleno y que se entrenará para ello. "Me voy a preparar para jugarla desde el inicio, porque esa es mi meta en la segunda etapa en la U", indicó.



Por último, señaló que sus sensaciones son similares a las de su paso en el fútbol italiano durante las temporadas 2012-2015. "Me pasa lo que me pasó en la Fiorentina, que pensé que iba a ir solamente por un año y al final estuve tres años de manera muy cómoda y feliz".





