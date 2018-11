David Pizarro sobre Caso Catrillanca: "No pueden estar matando a la gente como si nada"

El volante de Universidad de Chile, David Pizarro, habló en extenso con Los Tenores de ADN sobre su retiro del fútbol profesional, el presente del fútbol chileno y de temas que han marcado el país las últimas semanas.

¿Cómo han sido estos días para tí ad portas de tu último partido en una cancha frente a Curicó? "La semana que pasó fue muy cargada en cuanto a las emociones por un montón de cosas que me estaban sucediendo, pero ya esta semana mucho más relajado, preparando lo que será el último partido con la U, que ojalá podamos ganarlo", comenzó diciendo el mediocampista laico.

En esa línea, agregó que "se hizo un esfuerzo grande durante este tiempo y en verdad creíamos que podíamos llevarlo hasta el partido final. Sabíamos que no dependía de nosotros ganar el título, pero si teníamos la intención de llegar con opciones al último partido".

Consultado sobre cómo ve a los cadetes del club que en un corto tiempo deberían pasar al primer equipo, dijo sentirse preocupado. "Los muchachos ahora están mucho más atentos a que les den un like en redes sociales que a lo que les pueda decir su entrenador, y eso claramente les puede jugar en contra, y yo como chileno estoy preocupado de lo que puede venir más adelante por situaciones como esas", indicó Pizarro.

¿Cómo ves a tu país? "Me golpeó bastante cuando llegué a Chile desde Europa, sobre todo de la parte emocional de la persona, ya que el que te quiere cagar, te va a cagar. No me esperaba que acá sucedieran ese tipo de situaciones. Nos hemos puesto muy egoístas como sociedad y eso en mi infancia no lo vi", lanzó.

¿El fútbol es una radiografía de la sociedad chilena? "Lo que me preocupa es que no seamos competitivos y que nos quedemos en una zona de confort que no podamos salir. Ya nos conformamos con tener dos Copa Américas y nos falta creernos más el cuento, ir a pelear y seguir ganando cosas", aseguró el volante

"Hay trabajo que hacer, porque somos buenos para la pelota, pero también mermamos mucho en la parte de personalidad, de creernos más el cuento", agregó.

El volante también tuvo palabras para uno de los temas que más ha dado que hablar en el país durante las últimas semanas: La muerte de Camilo Catrillanca a manos del comando "Jungla" de Carabineros.

"Hay algo oscuro realmente ahí. Nosotros como cuidadanos queremos respuestas, ya que no pueden estar matando a la gente como si nada. El ciudadano necesita saber qué pasa, sobre todo porque el último tiempo han sucedido muchas cosas. Son situaciones muy complejas", sostuvo el futbolista.

¿Qué rol te gustaría cumplir a futuro? "Yo voy por la parte deportiva, que es lo que me interesa, lo que me apasiona. Entiendo que puedo hacer un buen trabajo en la parte formativa", indicó.

¿Qué significa Santiago Wanderers en tu carrera? "Son mis comienzos. Lo que me hizo un par de personas no borrará nunca lo que yo puedo sentir. Me dieron vuelta la tortilla sin asco, pero así es la vida y es como funciona un poco el país, ya que el que tiene plata hace lo que quiere", cerró.