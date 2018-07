David Pizarro: "No podemos llegar a otro torneo con el tema de Vidal y Bravo"

AS Chile

David Pizarro, fiel a su estilo, hizo una profunda autocrítica tras el duro 2-3 que dejó a la U en semifinales de Copa Chile. Habló del complicado partido y de los desafíos que habrá en la segunda rueda del torneo. Sin embargo, su principal reflexión giró en torno al presente y el futuro de la selección chilena.

"Me encanta ver los partidos del Mundial. Es una lástima porque no estuvo nuestro país, pero es un llamado de atención por lo que pasó con España y Argentina. Tenemos que hacer una autocrítica si queremos que la selección siga funcionando. No podemos llegar a un torneo con el tema de Vidal y Bravo. Tenemos que empezar a trabajar desde ahora con el ejemplo de lo que le pasó a las grandes potencias. Hay que resolverlo porque hay una gran cantidad de jugadores importantes para esta selección. La Copa América será un parámetro muy bueno para medir cómo vamos", comentó tras el duelo en Calama.

Pizarro fue enfático en los problemas que tuvieron grandes potencias como Argentina, España y Alemania. Según el 'Fantasista', la falta de filosofía de juego podría traerle grandes problemas a la Roja. "Las grandes potencias quedaron fuera, ¿pero crees que van a cambiar su filosofía de juego? No cambiarán sus ideales. Por eso no podemos esperar a que nuevamente salgan nuevos jugadores brillantes y pensar que eso solucionará nuestros problemas.Tiene que darse un trabajo serio y profundo desde las divisiones menores. Quiero que mi selección y nuestro fútbol sea protagonista en el extranjero. Porque somos muy buenos para esto. No hay por qué darse con el látigo todo el rato", agregó.

Más frases





Vidal y Bravo: "Vidal y Bravo tienen que sentarse a conversar. Es lo más simple. No tengo duda que se va a resolver por el bien común, ya sea de ellos o de todo el entorno futbolístico. No es bueno darse recados por la prensa, porque eso alimenta que después los jugadores van a tener la excusa de decir que no clasificamos por este problema. No podemos caer en el error que cayó Argentina".

Clasificación a semifinales de Copa Chile: "Estoy feliz, porque la clasificación fue sufrida. Siempre es un desafío jugar en Calama por el tema climático. Una vez más pecamos por la tensión. Fue un partido controladísimo con un resultado muy favorable para nosotros. En ese sentido tenemos que ser muy autocríticos, porque necesitábamos la atención. Somos capaces de ganar con cualquiera pero de perder con cualquiera también. Eso es preocupante, porque somo un equipo grande que tiene la jerarquía para jugar mucho mejor".

Autocrítica: "Tenemos que hacer una autocrítica profunda porque viene el campeonato. Tenemos diferencia de 6 puntos con el líder. Necesitamos más. Necesitamos más para poder incomodar a los que están delante en la tabla. Pero tenemos que estar tranquilos y ejercer un fútbol más protagonista, sobre todo por los jugadores que hay en la U. Hay que ir al frente".

Lorenzo Reyes: "Se nos fue un jugador muy importante. El 'Lolo' Reyes aportaba muchísimo a este equipo, sobretodo en los equilibrios y en la capacidad que tenía para llevar el mediocampo. Pero ya nos dijeron que el equipo actual será nuestro plantel, no habrá más refuerzos. Así que tendremos que empezar a trabajar porque tendremos segundo semestre será muy duro".