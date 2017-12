David De Gea y tapadón a Alexis Sánchez: "Fue la más importante"

Manchester United y Arsenal protagonizaron uno de los partidos más vibrantes de toda la Premier League 2017/18.

Uno de sus protagonistas fue el portero de los Diablos Rojos, David De Gea, quien logró amargarle la tarde a los artilleros gunners.

En la conferencia posterior al partido, al meta español le preguntaron por su atajada favorita y no dudó: "Probablemente la doble atajada cuando íbamos ganando 2-1 en el segundo tiempo".

De Gea was sharp but to be honest not one of these chances he should let in anyway. pic.twitter.com/uyS6AKH6FQ