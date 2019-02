Daúd Gazale regresó a Chile y busca club: 'Me siento como nuevo'

El delantero Daúd Gazale regresó a Chile proveniente del Hilal Al-Quds de Jerusalén en Cisjordania y confesó que está buscando club a sus 34 años.

En conversación con CDF, el Turco confesó que "me toca esperar, activamente por supuesto. Sigo con ganas de jugar, totalmente. Me queda para rato, me siento como nuevo".

"Vengo llegando de Palestina. Me quedaban seis meses de contrato con el Hilal Al-Quds, pero renuncié para poder volver a Chile y quedarme jugando acá", relató.

Gazale confesó que "no da lo mismo jugar en Primera o Primera B, pero no le cierro las puertas a nadie, estoy muy atento al mercado. Ahí estamos viendo".

"Me mantengo activo y entrenando todos los días con un grupo de profesionales para estar a punto cuando llegue alguna oferta", subrayó.