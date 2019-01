Darío Melo tras quedar sin club: 'Palestino me hizo un daño tremendo'

Darío Melo se quedó sin club tras no seguir defendiendo la camiseta de Palestino durante la próxima temporada. El portero formado en el cuadro árabe manifestó sentirse muy triste tras su partida del cuadro tricolor.

En conversación con CDF, el arquero aseguró que se terminó dando cuenta que para el club, solo era negocio. "Obviamente te da lata, te da pena, pero así es el futbol. Últimamente te das cuenta que para los dirigentes esto no es más que un negocio. Me voy con la sensación de que es así".

El portero entregó detalles de cómo supo que no sería considerado este año en el club. "Yo un miércoles hablé con Ivo (Basay), a ver si me iba a ocupar y ahí el me dijo: "Si tienes la opción de ir a préstamo, anda". A la tarde me llama un dirigente de Palestino que me dice: "Nos enteramos de la conversación que tuviste con Ivo y más que nada nosotros queremos que te vayas de buena forma del equipo".

Melo confesó que tras los inicios de pretemporadas, es muy difícil llegar a otra institución. "Palestino me hizo un daño tremendo, ya que ir a un equipo ahora es mucho más complicado, porque están todos en pretemporada".

Palestino debutará esta temporada jugando la SuperCopa ante Universidad Católica el día viernes 1 de febrero en horario por definir.