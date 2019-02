Darío Melo tras llegar a Colo Colo: 'Es un sueño que tenía de niño'

Darío Melo está próximo a ser oficializado como nuevo refuerzo de Colo Colo para la próxima temporada, tras la lesión sufrida por Agustín Orión.

El exPalestino aseguró en su llegada a los albos que cumplió uno de sus grandes anhelos. "Es un sueño que tenía de niño. Que se de en estos momentos donde no lo he estado pasando muy bien es un regalo caído del cielo".

El portero además aseguró que tiene una buena relación con Brayan Cortés y espera competir para quedarse con el puesto de titular. "Vengo a competir, no quiero tener un paso para que mi nombre no quede marcado en el club. Con Brayan tengo una muy buena relación, competencia se le puede llamar en el sano juicio, si debo hacerlo debe ser contra mí".

Además, aseguró que el proceso de negociación fue rápido por las ganas de venir a Colo Colo. "Fue corto, apenas me llamaron no tenía una duda que se diera. Con el profe (Mario Salas) conversé ahora, en los días anteriores me llamó el preparador de arqueros".

El portero cierra la lista de refuerzos que tiene Colo Colo para esta temporada de acuerdo a lo que había señalado el gerente deportivo de los albos, Marcelo Espina.