Darío Franco, nuevo DT de San Luis: 'volver a Chile era algo que me sedujo desde el inicio'

San Luis de Quillota presentó a su nuevo técnico, el trasandino Darío Franco quién asumirá la banca del cuadro canario tras la salida de Nicolás Frutos.

El ex técnico de Universidad de Chile, conversó con ADN Deportes y entregó sus sensaciones ante su llegada al cuadro de la quinta región: "me he encontrado con un club que está muy bien, que tiene muchas ganas de crecer, que tiene ganas de progresar con su gente dispuesta a colaborar en lo deportivo. Muy contento de volver a Chile después de algunos años".

Sobre el club, Franco manifestó que "sabíamos que había descendido que estaba en la primera, que hoy más allá de estar en los últimos lugares de la tabla es un equipo con historia con tradición y sigue siendo uno de los principales candidatos para ascender".

Entre el año 2013 y 2014 Franco dirigió Universidad de Chile consiguiendo una Copa Chile, por lo tanto y tal y como él lo manifiesta, no quiso desaprovechar la opción de volver a nuestro país: "Esta era una muy linda posibilidad y por supuesto el hecho de volver a Chile era algo que me sedujo desde el inicio".

Al ser consultado por Universidad de Chile, el argentino fue sincero al manifestar que mucho no sabía pero "sé que la U no está bien en la tabla de posiciones, pero no he visto partidos, no conozco el plantel así que desconozco".

Dario Franco debutará este domingo cuando visite a Cobreloa por una fecha más del torneo de la Primera B.