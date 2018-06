Danilo Cerda: "No esperaba estar entre los 32 mejores de El Gringo, estoy muy emocionado"

Este viernes se desarrolló la cuarta etapa de "El Gringo Maui Arica Pro 2018", donde el ariqueño Danilo Cerda tuvo un excelente desempeño y se instaló por primera vez entre los 32 mejores del torneo.



El surfista local conversó con ADN tras su clasificación y no ocultó su emoción: "Estoy muy feliz, ya que llevo compitiendo en este evento casi por ocho años y primera vez que llego a esta quinta ronda, siempre me quedaba en tercera o segunda".

"No me lo esperaba mucho, porque las condiciones están muy difíciles; el mar está muy chico y me tocó con grandes contrincantes como Nic von Rupp, Manuel Selman y Víctor Méndez, que son grandes surfistas. Estoy muy emocionado y feliz por llegar a quinta ronda", agregó.







El deportista nacional, de 19 años, apostó por las mejores climáticas para seguir avanzando en el torneo de surf más importante del país.

"Esperemos que mejoren, ya que aquí me siento local, pero las condiciones son mañosas e importa mucho la inteligencia y más el factor suerte, que eso también influye demasiado", indicó.

Por último, resaltó el crecimiento del campeonato y realizó un llamado para que se incremente el apoyo a los rider locales. "Es muy importante y más para los chilenos. Antes se hacía 1500 puntos y ahora entrega 3000, que eso es bastante y ayuda mucho para las clasificatorias del Tour Mundial. Pero falta mucho, porque hay pocos ariqueños que compiten en este evento por temas de plata", concluyó.