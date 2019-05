Daniela Pardo y la discriminación en el fútbol femenino: 'Muchas dejaron de jugar por lo mismo'

El 11 de junio del 2019 será el debut de la selección chilena femenina en el mundial de Francia ante Suecia, en una participación histórica para el fútbol chileno.

En el marco del torneo mundial, Umbro lanzó una polera con la frase "La´Juana 3 cocos´va al mundial", un enunciado que marca la discriminación que sufre el fútbol femenino y que ha ido cambiando poco a poco el último tiempo.

Daniela Pardo y Valentina Díaz, seleccionadas nacionales y que integran la nómina para Francia, estuvieron presentes en el lanzamiento. Pardo se refirió a la frase y como ha sufrido la discriminación en el fútbol: "Muchas niñas dejaron de jugar por lo mismo, porque la sensación de que te digan algo que te avergüenza o que te digan algo que te molesta o que te hace sentir mal frente a tus amigos, a tus papás, a muchas les cerró la puerta, muchas no quisieron seguir por eso, muchas se sintieron muy tristes".

Además agregó que "Esta polera significa decir si pude, me limpié las lágrimas, me paré, seguí jugando, lloré porque me caía, porque llegaba rasmillada a la casa, haciendo lo que me gustaba. Para el colectivo es chistoso, pero para nosotros no es chistoso, no es lindo".

Por otro lado, se refirió a la no convocatoria de Fernanda Pinilla, expresando que: "No creo que sea por una cuestión política, sino tampoco yo estaría ahí, yo creo que es una decisión técnica, hay 23 jugadoras que no quedaron en la nómina y tienen el mismo respeto que las que no quedaron. Puede haber muchos factores y eso sólo lo sabe el cuerpo técnico".

El debut de Chile será el 11 de junio ante Suecia, para luego enfrentar a Estados Unidos el 16 de junio y finalmente a Tailandia el 20 de junio.