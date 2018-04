Daniela Aránguiz revela que Jorge Valdivia tiene ofertas del extranjero

Daniela Aránguiz estuvo como invitada en el programa Síganme Los Buenos y confesó que Jorge Valdivia tiene ofertas del extranjero, pero que la prioridad es mantenerse en Colo Colo.



"Si Jorge me dice que mañana nos tenemos que ir a México o Brasil, yo me voy (...) Jorge todavía es joven y siempre hay ofertas para poder ir a jugar afuera", dijo en conversación con Julio César Rodríguez.



Además, dejó entrever que los rumores de una posible llegada de Claudio Borghi a la banca de Colo Colo cambiarían los planes familiares de seguir en Chile.



"Con lo que pasó con Colo Colo, la idea es quedarnos porque estamos súper feliz. Pero no me gustaría que llegaran ciertos personales al plantel, pero ahí no me puedo meter", indicó.



"Hay rumores de que podría entrenar Borghi y a mí no me gustaría que Jorge estuviera con él. No me gustaría personalmente, no me pongo en la situación de él. Encontré muy mala leche a él y a Hernán Torres en ese tiempo que hablaron pésimo de él. No se merecen tener a Jorge en el plantel de ellos, ojalá que no lleguen", agregó.