Daniel Osvaldo reveló conversación con Sampaoli en 2016 para ir al Sevilla

El exdelantero argentino Daniel Osvaldo reveló una particular anécdota con Jorge Sampaoli a fines de 2016, cuando ya se había retirado del fútbol profesional para dedicarse a la música y el DT se encontraba en Sevilla.



"En diciembre de 2016 me contactó Sampaoli. En ese momento en el Sevilla y me dijo 'Dani, no te estoy pidiendo nada. Haz lo que quieras afuera de la cancha, pero necesito un punta'", señaló el nacionalizado italiano.



"Dani Stone" le respondió que tenía el Cosquín Rock, festival que dura tres días en la ciudad de Córdoba, ante lo que el estratega le dijo: "Es verdad, me olvidé. Anda, no te lo puedes perder", reveló en una entrevista según consigna Olé.



"Somos dos locos", concluyó el exariete de Boca Juniors.