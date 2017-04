Daniel Morón: "Paulo Garcés no debiera seguir atajando en Colo Colo"

Daniel Morón, arquero campeón con Colo Colo en la Copa Libertadores de 1991, es voz autorizada para hablar de la portería alba, y en esta ocasión se refirió a los múltiples errores de Paulo Garcés.



En una entrevista con Emol, el "Loro" destrozó al reemplazante de Justo Villar y aseguró que "no debiera seguir jugando. Ponerse la camiseta de Colo Colo es un sufrimiento para él".



Además, agregó que "si yo fuese su entrenador de arqueros, le diría a Guede que no es prudente que se siga exponiendo y sufriendo. Hay que verle la terrible cara de terror que tiene".



Para Morón, el rendimiento de Garcés le está afectando al resto del equipo y le baja la confianza a la defensa. "Un error lo tenemos todos, pero que en el arco de Colo Colo, en cuatro partidos te hayas mandado cuatro cagadas son responsabilidad tuya. Hay torpeza total, todo responsabilidad de él", agregó.



Por último, le dio el visto bueno a una posible titularidad de Álvaro Salazar. "Tiene todas las condiciones. De hecho ya ha jugado en Copa Chile y lo hizo regularmente bien. No le encuentro nada para que no pueda ser titular".