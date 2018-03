Daniel Morón definirá este lunes si forma parte del CSyD Colo Colo en Blanco y Negro

Tras la bullada salida de Paloma Norambuena de Blanco y Negro, se especuló con varios nombres para su reemplazo. Daniel Morón reveló en ADN Deportes que Fernando Monsalve le ofreció el puesto y que este lunes tomará una decisión.



"Estuve con Monsalve en una reunión, que fue cuando me propusieron. Es verdad que me han propuesto", dijo el "Loro", confirmando el ofrecimiento del presidente del CSyD Colo Colo.



Morón llegaría a ocupar un cargo en el directorio de Blanco y Negro como representante del Club Social y Deportivo Colo Colo encabezado por Monsalve. No obstante, señaló que aún no tiene clara su respuesta.

"Me arranqué de Santiago. Estoy en la Laguna Aculeo tomando esa decisión, que es personal, compartiendola con mi familia que también es parte de esto", agregó.