Dani Alves y su salida de la Juventus: "No me divertía"

Dani Alves atraviesa por un excelente momento en el PSG y ya acumula cinco asistencias y tres goles en 16 partidos jugados con el cuadro parisino.



El lateral abundó por primera vez de su salida de la Juventus y explicó los motivos: "Fiché por la Juve porque quería que el 'calcio' entendiera que podía mejorar y subir su nivel. Quería hacer algo más, pero sentí que no era fácil para mí. No era feliz, no me divertía como lo hacía habitualmente y esto me molestaba. Por eso decidí no seguir".



Además, puso como ejemplo al Napoli, justo en la previa del choque ante la Juventus. "El 'calcio' ha bajado su nivel, los equipos italianos, que lo hacían muy bien en Europa, ya no rinden a ese nivel. Italia debe tomar ejemplo del Nápoles, que, con su modo de jugar, defiende la palabra 'calcio', agregó en conversación con Sky Sports.

Por último, aseguró sentirse feliz en el PSG con Neymar y compañia. "Estoy feliz porque me siento libre para jugar y divertirme. Espero que la Juve y el fútbol italiano se den cuenta de que necesitan cambiar porque el fútbol mundial lo ha hecho", concluyó.