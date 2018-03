Dani Alves por muerte de Astori: Niños mueren de hambre y no tienen tanta repercusión sus casos

Con una expresión más bien fría se manifestó el defensa del PSG, Dani Alves, con respecto a la muerte repentina del capitán de la Fiorentina, Davide Astori, en la previa del encuentro ante Real Madrid.



El brasileño dijo que el plantel no está afectado y que posiblemente el jugador italiano hizo su misión como todos los católicos por lo que ahora está en un mundo mejor.



Alves profundizó con una reflexión fuera de contexto, esgrimiendo que "en el mundo, sin embargo, miles de niños que no reciben mucha atención mueren cada día, por hambre o por otras dificultades y son igual de importantes, pero no tienen la misma repercusión. Todos tenemos que morir tarde o temprano porque estamos de paso".



Como era de esperar, varios han cuestionado el tono y las palabras del lateral brasileño, considerando que la noticia ha golpeado al fútbol mundial.