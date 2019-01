Dan por finalizada la búsqueda de Emiliano Sala

Una desalentadora noticia dieron a conocer las autoridades inglesas, luego de que dieran por finalizada la búsqueda del avión que trasladaba desde Nantes, Francia, hasta Cardiff, Gales, al delantero argentino, Emiliano Sala, quien desapareció durante la noche del lunes cuando viajaba sobre el Canal de la Mancha.



John Fitzgerlald, encargado de Channel Islands Air Search, fue enfático al manifestar que "no creo que encontremos a alguien con vida…No hay posibilidades".



Por su parte, Mike Tidd, encargado de las tareas de rescate, sostuvo al medio inglés ITV News que "no hay absolutamente ninguna chance de encontrar a alguien con vida".



En tanto, desde el entorno familiar del jugador han implorado para que la búsqueda no finalice, a pesar de los antecedentes.



"Estoy muy confundida en estos momentos. Lo único que quiero es que busquen a mi hermano, al piloto. Que yo sé que están vivos, pido por favor que sigan buscando. Que se pongan en nuestro lugar. Quiero que se pongan en el lugar de los familiares. Es terrible, desesperante, no sabemos nada, no se encontró nada. La esperanza está intacta de que ellos están vivos", afirmó la hermana de Sala.

