Damián Pérez y el Superclásico: "Es un partido más en mi repertorio"

Damián Pérez se ha ganado un lugar en el once de Colo Colo a punta de buenos rendimientos por la banda izquierda. El carrilero conversó con los medios previo a su primer Superclásico y aseguró que no siente presión.



"He jugado finales y partidos importantes en mi carrera y la verdad que es un partido más en mi repertorio. Esperemos hacerlo de la mejor manera y conseguir los tres puntos que es lo que queremos todos", dijo el trasandino.



"Lo que me contaron es que se vive con mucha pasión y euforia, son partidos aparte. En este momento el resultado está a favor de Colo Colo y esperamos que siga así", agregó.



El ex Tijuana no oculta sus ganas de jugar a tres días del partido en el Monumental. "Estoy con mucha ansiedad, con ganas de jugarlo y que llegue el sábado para poder vivirlo y disfrutarlo. Me contaron de lo lindo que es y será una hermosa experiencia", expresó.



Por último, destacó a los jugadores del archirrival, sobre todo a Gonzalo Espinoza, con quien compartió en Arsenal de Sarandí durante dos años en 2013.



"Sabemos que tienen jugadores rápidos de mitad de cancha para adelante. Volvió Espinoza que es un jugador importante para ellos. Yo fui compañero de él y sé la clase de jugador que es. Será un lindo duelo y esperemos que lo podamos ganar", concluyó.