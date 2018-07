Damián Pérez: "Soy un jugador aguerrido, que no da ninguna pelota por perdida"

Héctor Tapia ya tiene a su nuevo lateral izquierdo en Colo Colo: Damián Pérez, quien fue presentado este lunes en el estadio Monumental junto con el retornado Esteban Pavez.



El trasandino, de 29 años, comentó acerca de sus características y señaló: "No me gusta decir cómo soy como jugador. Pero soy un jugador aguerrido, que no da ninguna pelota por perdida y cuando se puede y hay lugar, me gusta ir al ataque también".



"Me gusta ir al ataque, pero sé que también soy defensa. Cuando se puede es lo más lindo tirar centros y llegar a gol. Pero sé que mi juego es defender el arco, tratar de mantenerlo en cero, que es lo primordial", agregó en conversación con Los Tenores.



Por último, aseguró que tras las negociaciones no ha podido conversar con Tapia, pero "en estos días ya voy a poder hablar mejor y ver lo que él pretende y quiere de mí dentro del campo de juego".