Daley Blind deja el Manchester United y vuelve al Ajax

Daley Blind no va más en el Manchester United y este martes anunció su regreso al Ajax.



El holandés, de 28 años, retornó al club que lo vio nacer tras cuatro temporadas defendiendo la camiseta de los "Diablos Rojos".



"Jugar para el club más grande del mundo significó mucho para mí. ¡Tuve 4 años maravillosos con 4 campeonatos! Quiero agradecerles por todo el amor y el apoyo que recibí. Te extrañaré "Teatro de los sueños", pero ahora es el momento de irse a casa", escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

We can confirm @BlindDaley has left #MUFC to join Ajax.



Thanks for everything, Daley, all the best for the future.



Details: https://t.co/V4M5JzWdfX pic.twitter.com/7kl5zZ7aCx