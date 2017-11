Currimilla tras salvar a Valdivia del descenso: "La cuota de incorporación limita"

Dagoberto Currimilla protagonizó una épica jornada para Deportes Valdivia; anotó el tanto del triunfo ante La Serena y salvó a su equipo del descenso.



El lateral fue parte de la histórica Sub 20 que consiguió el tercer lugar en Canadá 2007, sin embargo, en la actualidad debió bajar de categoría tras haber jugado 13 años en Primera División.

"Ha sido un cambio radical en mi vida y en mi carrera, me tocó por primera vez jugar en Primera B y me siento contento de haber aportado para mantener la división", declaró tras el triunfo ante los papayeros.



No obstante, el "Curri" hizo una crítica al sistema de campeonato y a la alta cuota que deben pagar los equipos que recién ascienden: "La plata de la cuota de incorporación limita mucho el dinero de los viajes y el plantel. Para un equipo que recién asciende es muy complicado".