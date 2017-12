CSD Colo Colo presentó querella por homicidio frustrado tras brutal agresión a socio

El vicepresidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, en conjunto con la diputada Marisela Santibáñez, presentaron en representación de la familia de Gustavo Olivero una querella criminal contra quien resulte responsable por el delito de homicidio frustrado en su contra.



El socio del cuadro albo fue brutalmente agredido el 9 de diciembre pasado, quedando al borde de la muerte a causa de graves heridas por un grupo de desconocidos que vestían la camiseta de Universidad de Chile.



Al respecto, Valladares expresó que "buscamos con esta querella que todos los responsables de esta agresión brutal puedan pagar por lo que hicieron". El vicepresidente del CSD Colo Colo agregó que "esta no solo fue una agresión a una persona por vestir una camiseta de un club distinto, sino que también se hizo un daño tremendo a la familia, en presencia de su pareja, de sus hijos en un acto que nosotros estamos convencidos que no puede repetirse".



Los familiares del agredido indicaron que "los médicos han evaluado la recuperación como milagrosa, dicen que posiblemente no tenga ninguna secuela, salvo en lo psicológico que va a tener que ser tratado. Actualmente se encuentra mejor y eso nos tiene más tranquilos como familia".