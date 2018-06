Croacia superó a Nigeria y encabeza el grupo D en Rusia 2018

As Chile.

El partido entre Croacia y Nigeria no defraudó y ambos equipos ofrecieron un buen espectáculo sobre el césped del estadio de Kaliningrado para cerrar la jornada futbolera del sábado en Rusia 2018.

En un partido bronco, en el que la posesión de balón estuvo bastante repartida, tan solo un autogol de Etebo pudo desequilibrar el marcador en la primera parte. Mala suerte la de una Nigeria muy peleona, que demostró que podía dar guerra en este grupo D.

Ya en el minuto 70, tras un penalti claro de Ekong sobre Mandzukic, Luka Modric sentenció el choque y dio los tres puntos y el liderato de grupo a Croacia.

And so, after the first round of games in Group D...



1) #CRO

2) #ARG

3) #ISL

4) #NGA #WorldCup pic.twitter.com/GvulvQKvzB