Croacia arrasa con Argentina y lo deja al borde de la eliminación

Croacia derrotó a la selección argentina por 3-0 en el Nizhni Nóvgorod y la dejó muy complicada para clasificar a los octavos de final del Mundial.



Ante Rebic marcó el primer tanto croata a los 53' de partido tras un grosero error de Willy Caballero.



El portero recibió un pase hacia atrás y cuando intentó devolverla por arriba, se la entregó en bandeja al delantero del Frankfurt, que no perdonó el regalo y definió con una excelente pirueta.



Tras la apertura croata, Jorge Sampaoli apostó por los ingresos de Higuaín, Pavón y Dybala, sin embargo, la "Albiceleste" no tuvo afinidad en los metros finales y no pudo descontar.



Cuando corrían 81' de partido, apareció Luka Modric con una genialidad. El volante del Real Madrid amagó por fuera del área y sorprendió a Caballero con un preciso remate en su palo izquierdo para poner segundo.



Ya en el final del encuentro, Ivan Rakitic aumentó el marcador con una contra fatal y decretó el 3-0 final.