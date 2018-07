Cristóbal Jorquera y su futuro: "Llevo siete años afuera, pero no me cierro a ninguna posibilidad"

Colo Colo entrenó este jueves con la visita de un hijo pródigo de Macul: Cristóbal Jorquera.



El volante formado en el Cacique aprovechó su estadía en el país para no perder el ritmo y se sumó a los trabajos comandados por Héctor Tapia.



Tras el entrenamiento, el jugador del Bursaspor conversó con la prensa y agradeció el recibimiento del club de sus amores. "Cada vez que vengo siempre me han tratado de la mejor manera, así que muy agradecido y espero que les vaya muy bien en este semestre", dijo en las afueras del Monumental.



Al ser consultado por un posible retorno a los albos, Jorquera respondió: ¿A quién no le gustaría volver a Colo Colo? Pero llevo 7 años afuera y ojalá pueda seguir allá. Ahora, no me cierro a ninguna posibilidad".



Por último, alabó el actual plantel y aseguró que el equipo "se armó muy bien. Tiene a jugadores de mucha jerarquía, que para estos momentos de la Copa es muy importante, así que ojalá que se puedan acoplar de la mejor manera para pasar de ronda".